Председатель КНР принял в Пекине президента Мали в преддверии саммита FOCAC

Пекин, , 05:10 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин принял 31 августа в Пекине президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту в преддверии Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), сообщает агентство Синьхуа.

По словам Си, отношения между Китаем и Мали были установлены еще старыми поколениями политических лидеров двух стран, а судьба народов двух стран была тесно сплетена в процессе борьбы за независимость и продвижения социально-экономического развития.

По словам Си, Китай и Мали являются братьями, делящими и горе, и радости, искренними друзьями и надежными партнерами, стремящимися к общему развитию. Китай всегда твердо поддерживал усилия Мали в защите суверенитета, единства и территориальной целостности.

Кейта, в свою очередь назвал Китай «старым другом» и выразил желание углубить дружественные отношения между двумя странами в сфере торговли, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, инфраструктуры и безопасности.

Напомним, что Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) пройдет с 4 по 5 сентября. В его преддверии глава Поднебесной уже провел встречи с целым рядом лидеров стран Африки.

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