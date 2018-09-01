Суббота, 1 Сентября 2018 года
06:06:34 МСК

Председатель КНР принял в Пекине президента Мали в преддверии саммита FOCAC

Политика

По словам Си, Китай и Мали являются братьями, делящими и горе, и радости

Председатель КНР принял в Пекине президента Мали в преддверии саммита FOCAC
Иллюстрация: Russian.news.cn
Си Цзиньпин на встрече с президентом Мали Ибрагимом Бубакара Кейтой

Пекин, 1 сентября 2018, 05:10 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин принял 31 августа в Пекине президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту в преддверии Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), сообщает агентство Синьхуа.

По словам Си, отношения между Китаем и Мали были установлены еще старыми поколениями политических лидеров двух стран, а судьба народов двух стран была тесно сплетена в процессе борьбы за независимость и продвижения социально-экономического развития.

По словам Си, Китай и Мали являются братьями, делящими и горе, и радости, искренними друзьями и надежными партнерами, стремящимися к общему развитию. Китай всегда твердо поддерживал усилия Мали в защите суверенитета, единства и территориальной целостности.

Кейта, в свою очередь назвал Китай «старым другом» и выразил желание углубить дружественные отношения между двумя странами в сфере торговли, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, инфраструктуры и безопасности.

Напомним, что Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) пройдет с 4 по 5 сентября. В его преддверии глава Поднебесной уже провел встречи с целым рядом лидеров стран Африки.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава КНР: важно обеспечить модернизацию и индустриализацию Камерунуна

Читайте развитие сюжета: Си Цзиньпин принял в Пекине нигерского президента перед саммитом FOCAC

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и страны Африки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить