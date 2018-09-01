Глава КНР: важно обеспечить модернизацию и индустриализацию Камерунуна

Пекин, , 04:48 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин встретился 31 сентября в Пекине с президентом Камеруна Полем Бийя в преддверии Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), сообщает агентство Синьхуа.

Си отметил, что с последнего визита Бийи в Китай, который он осуществил в марте текущего года, стороны активно продвинулись в вопросе имплементации достигнутых тогда договоренностей.

«Китай будет поддерживать Камерун в наращивании его возможностей обеспечения мира и стабильности», — заявил Си, отметив, что для Китая является важным обеспечить индустриализацию и модернизацию Камеруна в рамках инициативы «Нового шелкового пути», в том числе при помощи FOCAC.

Президент Камеруна, в свою очередь, выразил свою благодарность Китаю за долгосрочную поддержку его страны и высказал намерение углубить двусторонние отношения с Поднебесной.

Напомним, что Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) пройдет с 4 по 5 сентября. В преддверии мероприятия глава КНР уже провел встречу с рядом лидеров стран Африки, включая Сомали и Южный Судан.

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