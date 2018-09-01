Си Цзиньпин принял в Пекине главу Южного Судана в преддверии форума FOCAC

Пекин, , 04:30 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Южного Судана Салвой Кииром в преддверии Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), который пройдет в Пекине с 3 по 4 сентября, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

«Китай готов усилить сотрудничество с Южным Суданом в сферах инфраструктуры и сельского хозяйства, а также стимулировать все большее количество китайских корпораций принять участие в социально-экономическом развитии страны», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин, отмечая, что основным приоритетом для Китая является обеспечение стабильности и развития Южного Судана.

Киир, в свою очередь, отметил, что высоко ценит усилия Китая в обеспечении мира в Южном Судани и его роль в защите мира и стабильности в регионе.

«Южный Судан намерен усилить прагматическое сотрудничество с Китаем в сферах политических обменов и энергетики, а также теснее взаимодейтсвовать по международным и региональным вопросам», — заявил Кир, после чего лидеры двух стран стали свидетелями подписания документов о двустороннем сотрудничестве.

Напомним, что на Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), который пройдет с 4 по 5 сентября, прибудут лидеры целого ряда африканских стран. Его ключевой задачей является укрепление связи между Китаем и странами Африки в рамках экономических инфраструктурных проектов. Ранее председатель КНР встретился с главой Сомали.

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