Суббота, 1 Сентября 2018 года
04:35:18 МСК

Си Цзиньпин принял в Пекине главу Южного Судана в преддверии форума FOCAC

Политика

Основным приоритетом для Китая является обеспечение стабильности и развития Южного Судана, заявил Си

Си Цзиньпин принял в Пекине главу Южного Судана в преддверии форума FOCAC
Иллюстрация: Russian.news.cn
Си Цзиньпин на встрече с президентом Южного Судана Салвой Кииром

Пекин, 1 сентября 2018, 04:30 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Южного Судана Салвой Кииром в преддверии Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), который пройдет в Пекине с 3 по 4 сентября, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

«Китай готов усилить сотрудничество с Южным Суданом в сферах инфраструктуры и сельского хозяйства, а также стимулировать все большее количество китайских корпораций принять участие в социально-экономическом развитии страны», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин, отмечая, что основным приоритетом для Китая является обеспечение стабильности и развития Южного Судана.

Киир, в свою очередь, отметил, что высоко ценит усилия Китая в обеспечении мира в Южном Судани и его роль в защите мира и стабильности в регионе.

«Южный Судан намерен усилить прагматическое сотрудничество с Китаем в сферах политических обменов и энергетики, а также теснее взаимодейтсвовать по международным и региональным вопросам», — заявил Кир, после чего лидеры двух стран стали свидетелями подписания документов о двустороннем сотрудничестве.

Напомним, что на Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), который пройдет с 4 по 5 сентября, прибудут лидеры целого ряда африканских стран. Его ключевой задачей является укрепление связи между Китаем и странами Африки в рамках экономических инфраструктурных проектов. Ранее председатель КНР встретился с главой Сомали.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин встретился в преддверии Пекинского форума FOCAC с главой Сомали

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и страны Африки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить