Сотрудники госдепа поедут на Ближний Восток и в Турцию

Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Представители госдепа США по Сирии планируют посетить Израиль, Иорданию и Турцию 1−4 сентября, где намерены обсудить реакцию Соединенных Штатов на якобы готовящееся применение химического оружия властями Сирии. Об этом заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт журналистам.

По ее словам, заявления представителей российского МИД о готовящейся провокации со стороны террористов с применением химического оружия являются «лицемерными». Кроме того, США намерены обсудить с Израилем меры по сдерживанию и противодействию Ирана в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что методы США относительно химического оружия уже давно известны. По его словам, эти методы базируются на провокациях с якобы применением химоружия, что давало Соединенным Штатам нанести ракетный удар по военным и государственным объектам Сирии.

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