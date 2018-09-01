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В Дрездене отменен футбольный матч из-за беспорядков в Хемнице

Политика

Полиция убыла в Хемниц

В Дрездене отменен футбольный матч из-за беспорядков в Хемнице
Matti Blume
Немецкая полиция

Дрезден, Германия, 1 сентября 2018, 04:14 — REGNUM  Власти Саксонии (ФРГ) приняли решение не проводить футбольный матч второй Бундеслиги между дрезденским «Динамо» и «Гамбургом» из-за переброски региональной полиции в Хемниц, где проходят массовые демонстрации, сообщает пресс-служба футбольной лиги Германии (DFL).

Сообщается, что игра должна была состояться 1 сентября в Дрездене, однако была отменена из-за нехватки полицейских для обеспечения порядка во время проведения футбольного матча.

Отмечается, что большое количество полицейских было отправлено в Хемниц для обеспечения порядка на ожидающейся 1 сентября демонстрации, в которой могут принять участие несколько тысяч человек. Одну из таких акций организует правопопулистское движение «Альтернатива для Германии» и правопопулистское антимиграционное движение PEGIDA.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в немецком Хемнице прошел очередной митинг сторонников правых движений. По различным данным, в акции приняли участие около 900 человек. Массовые протестные акции, в которых зачастую участвуют националисты, начались в Хемнице после смерти 35-летней мужчины, получившего ножевые ранения от беженцев с Ближнего Востока.

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Политическая жизнь Германии
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