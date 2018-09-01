Пентагон ждет отмашки Трампа для ударов по Сирии

Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Пентагон готов нанести по ряду сирийских объектов серию ударов, передает CNN.

Отмечается, что, по данным американских военных, список объектов нападения уже составлен. Причем речь идет об авиаударах. Теперь ожидается отмашка американского президента, который еще не санкционировал удары по Сирии.

Поводом станет химическая атака, которую, как полагают в Вашингтоне, может применить Сирийская арабская армия (САА). Якобы такие действия Дамаска вот-вот произойдут в провинции Идлиб. И в этом случае американские власти «могут очень быстро отреагировать».

Напомним, два предыдущих акта агрессии США в отношении Сирии, в результате которых погибли не только сирийские военные, но мирные жители, были совершены после мнимых химических атак САА.

Оба раза США использовали в качестве повода к ракетным ударам сфабрикованные фотографии и видеокадры, распространенные в интернете. Со стороны Вашингтона были нарушены нормы международного права, но эту страну не только не осудили в ЕС, но даже поддержали (в атаке, которая состоялась в этом году, участвовали Франция и Великобритания).

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