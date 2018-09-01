В ДНР перенесли начало учебного года

Донецк, , 01:42 — REGNUM Первые уроки в новом учебном году в школах ДНР состоятся 4 сентября, сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.

Перенос учебного года связан с трауром в стране, объявленном после гибели 31 августа в Донецке главы ДНР Александра Захарченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР объявлен трехдневный траур — с 1 по 3 сентября. Власти ряда государств выразили соболезнования в связи с гибелью главы республики.

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