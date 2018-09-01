Суббота, 1 Сентября 2018 года
03:05:48 МСК

В ДНР перенесли начало учебного года

Политика

Перенос учебного года связан с трауром в стране

В ДНР перенесли начало учебного года
Иллюстрация: Dnr-online.ru

Донецк, 1 сентября 2018, 01:42 — REGNUM  Первые уроки в новом учебном году в школах ДНР состоятся 4 сентября, сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.

Перенос учебного года связан с трауром в стране, объявленном после гибели 31 августа в Донецке главы ДНР Александра Захарченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР объявлен трехдневный траур — с 1 по 3 сентября. Власти ряда государств выразили соболезнования в связи с гибелью главы республики.

Читайте также: В ДНР из-за гибели Александра Захарченко объявлен трехдневный траур

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Южной Осетии: Украина и Грузия сделали террор своей госполитикой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить