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Ирак отказался впустить российский самолет в свое воздушное пространство

Политика

Официальные лица России и Ирака пока никак не прокомментировали произошедшее

Ирак отказался впустить российский самолет в свое воздушное пространство
Иллюстрация: Минобороны России

Москва, 1 сентября 2018, 01:45 — REGNUM  Власти Ирака отказали самолету воздушно-космических сил РФ использовать воздушное пространство страны для транзита в Сирию, сообщает Al Masdar.

По данным портала, российский самолет Ту-154М направлялся из Москвы в сирийский город Латакия, однако правительство Ирака запретило военному самолету использовать для транзита воздушное пространство страны. В итоге экипажу пришлось изменить курс и лететь через воздушное пространство Ирана.

Официальные лица России и Ирака пока никак не прокомментировали произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа представители Пентагона заявили, что рассчитывают на «безопасное и профессиональное поведение» российских кораблей в Средиземном море. Это заявление связано с запланированными на период с 1 по 8 сентября учениями Военно-морского флота и ВКС РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В США надеются на «безопасное» поведение кораблей ВМФ РФ в Средиземном море

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