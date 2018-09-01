Названа дата похорон Александра Захарченко

Донецк, , 01:07 — REGNUM Похороны погибшего в Донецке главы ДНР Александра Захарченко пройдут 2 сентября, заявил и.о. главы республики Дмитрий Трапезников, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Похороны и прощание планируются на 2 сентября», — заявил Трапезников.

И.о. главы ДНР уточнил, что прощание с погибшим состоится в Театре оперы и балета в 9:00 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарченко убит 31 августа: в центре Донецка произошел взрыв, в организации которого подозревается украинская сторона. Признательные показания против Украины на допросе дали подозреваемые в причастности к теракту.

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