Трамп отметит окончание Первой мировой войны в Париже

Вашингтон, , 00:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, в Париже, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Участие президента в мероприятии должно подчеркнуть ту жертву, которую принес американский народ, не только в Первую мировую войну, но во всем XX веке в целом, во имя свободы. Во время визита в Европу президент также посетит Ирландию, чтобы обновить глубокие и исторические связи между нациями», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что во второй половине ноября Трамп намерен посетить саммит G20 в Аргентине и сделать визит в Колумбию.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что приглашение посетить торжественные мероприятия в Париже в честь окончания Первой мировой войны получил президент России Владимир Путин. В настоящее время решение еще не принято, но, по словам пресс-секретаря, этот вопрос прорабатывается.

Читайте ранее в этом сюжете: Путина пригласили на годовщину окончания Первой мировой войны во Францию