Украинский депутат взглянул на карту и понял, как разбить российский флот

Киев, , 00:46 — REGNUM Любой иностранный флот Украина может уничтожить за пять — десять минут, считает депутат Верховной рады («Народный фронт») Юрий Береза, сообщает OBOZREVATEL.

По словам народного избранника, достаточной взглянуть на карту Азовского моря, чтобы понять, что «при правильном размещении и креплении ракетных батарей» иностранному флоту не жить. Любые корабли, которые придут туда, будут разбиты за пять — десять минут.

«Измерив на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе — оно практически все у нас ‑ и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот», — уточнил Береза.

Напомним, чем дольше длится гражданская война на Украине и чем больше погибает людей, в том числе и со стороны ВСУ, тем более абсурдными выглядят заявления украинских властей о мощи украинской армии. Такие фразы звучат как из уст высочайшего лица, так и от украинских чиновников и депутатов.

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