Афганистан намерен опробовать транспортный коридор «Ляпис-лазурь»

Баку, , 00:17 — REGNUM Афганистан в ближайшее время планирует отправить первый груз в Европу через Азербайджан, сообщают moderator. az со ссылкой на афганские СМИ.

Отмечается, что грузы будут отправлены по маршруту «Ляпис-лазурь» (Lapis Lazuli), который пролегает через Афганистан, Туркмению, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу. Грузы будут доставлены наземным, железнодорожным и морским транспортом.

Глава департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Афганистана Хасан Сурош, слова которого цитируют СМИ, отметил, что в рамках поставок ожидается подписание двух соглашений [касательно визового режима и железнодорожных поставок] с участниками маршрута.

Афганистан планирует поставлять по этому маршруту ковры, шафран, лекарственные растения и другие товары.

В свою очередь, глава международной торговой палаты Афганистана Абдула Гадир Бахман сказал, что маршрут Lapis Lazuli безопаснее и дешевле в сравнении с альтернативными маршрутами.

В ноябре 2017 года Афганистан, Туркмения, Азербайджан, Грузия и Турция подписали соглашение о создании транспортного коридора «Ляпис-лазурь», соединяющего эти страны. Национальные железнодорожные и автомобильные магистрали уже образуют его значительную часть. Соглашение направлено на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур.

Предполагается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Торгунди (Афганистан) с Ашхабадом (Туркмения), затем с портом Туркменбаши на Каспийском море. Далее коридор продолжится через Каспий до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее — от Анкары до Стамбула.

Свое название транспортный коридор получил по цвету минерала лазурита, который в древности был одним из главных предметов экспорта из Центральной Азии на Ближний Восток, в Европу и Северную Африку.

Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов. Масштабный проект нацелен на увеличение экономической интеграции региона и наращивание объемов торговли.