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ДНР: Украинские войска пришли в движение на линии фронта в Донбассе

Политика

ВСУ были подняты по тревоге сразу после убийства Захарченко

ДНР: Украинские войска пришли в движение на линии фронта в Донбассе
© ИА Красная Весна
Эдуард Басурин. ДНР

Донецк, 31 августа 2018, 23:38 — REGNUM  Группы бронетехники вооруженных сил Украины выдвигаются на боевые позиции на линии фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 31 августа, заявил в эфире телеканала «Россия 24» представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По слова Басурина, сразу после того, как в Донецке ы результатет теракта был убит глава ДНР Александр Захарченко, подразделения ВСУ в Донбассе были подняты по тревоге. Разведка ДНФ фиксирует множественные перемещения украинских войсковых колонн, в том числе бронетехники, по всей линии фронта.

Басурин подчеркнул, что убийство Захарченко планировалось спецслужбами Украины и США для дестабилизации обстановки в ДНР и возможного наступления ВСУ на одном из участков фронта.

При этом представитель оперативного командования ДНР заявил, что вооруженные силы республики также приведены в полную боевую готовность и дадут отпор противнику.

«У противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить наши границы», — сказал Басурин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Донецке в результате теракта был убит глава ДНР Александр Захарченко. Взрыв прогремел в кафе «Сепар» в центре столицы ДНР в тот момент, когда туда пришел Захарченко. Глава республики скончался в больнице от ранения головы, несовместимого с жизнью.

Читайте развитие сюжета: От взрыва, убившего Александра Захарченко, пострадали еще 11 человек

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Война в Донбассе
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