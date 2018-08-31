Глава ЛНР: Знамя борьбы, поднятое Захарченко, не упадет

Луганск, , 23:24 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 31 августа, его пресс-служба.

«В гибель Александра Захарченко невозможно поверить. Этот теракт — яркое подтверждение, что в своей бесчеловечной, лютой борьбе против свободы и независимости террористы не останавливаются ни перед чем», — заявил Пасечник.

Исполняющий обязанности главы ЛНР подчеркнул, что Захарченко был примером человека с огромной силой воли, доблестного и любящего свою родину лидера, который был готов пожертвовать собой ради мира и независимости своего народа.

«Знамя этой борьбы, так высоко поднятое им, уже никогда не упадёт. Это убийство Донбасс никогда не простит и будет помнить вечно», — сказал Пасечник.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Захарченко, а также всему Донбассу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Захарченко погиб сегодня в результатет террористического акта в центре Донецка. Бомба взорвалась в кафе «Сепар» сразу после того, как Захарченко и его соратники вошли внутрь. Непосредственный организатор теракта задержан. В ДНР объявлен трехдневный траур.