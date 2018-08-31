Минобороны: Боевики Идлибской зоны деэскалации продолжают обстрелы

Идлиб, Сирия, , 23:21 — REGNUM Незаконные вооруженные формирования, скопившиеся в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки более десяти раз обстреляли населенные пункты и позиции правительственных войск в провинциях Алеппо, Хама и Латакия, сообщил 31 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии Владимир Савченко.

По информации российского Центра, были обстреляны восемь населенных пунктов провинции Латакия, два населенных пункта провинции Хама, два района города Алеппо.

Кроме того, в двух районах провинции Алеппо и в районе города Эль-Баб были зафиксированы обстрелы позиций сирийской армии.

За тот же период на юго-западе Сирии бывшие боевики сдали восемь тонн артиллерийских снарядов и две тонны патронов для стрелкового оружия.

Владимир Савченко отметил, что сотрудники российского Центра оказали медицинскую помощь 50 жителям населенных пунктов Дума и Хшам, а также раздали в этих поселениях 850 продовольственных наборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство Сирии имеет полное право очистить всю территорию страны от террористов и Россия окажет поддержку в случае реализации таких намерений.

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