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Исполнять обязанности главы ДНР будет Дмитрий Трапезников

Политика

Александра Захарченко убит сегодня в Донецке

Донецк, 31 августа 2018, 22:28 — REGNUM  Временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики назначен вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Донецкое агентство новостей.

В Донецке проходит экстренное заседание Совета министров ДНР. На брифинге было объявлено, что временно исполняющим обязанности председателя Совета министров ДНР станет вице-премьер республики Дмитрий Трапезников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Донецке в результатет террористического акта был убит глава ДНР Александр Захарченко. Тяжелые ранения получил его заместитель, вице-премьер Александр Трафимов.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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