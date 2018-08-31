По факту убийства главы ДНР Захарченко СК России возбудил уголовное дело

Москва, , 22:20 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийство лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

«По факту совершения 31 августа взрыва в одном из кафе города Донецка, в результате которого погиб глава Донецкой Народной Республики Захарченко… в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361 Уголовного кодекса Российской Федерации («Акт международного терроризма, повлёкший причинение смерти человеку»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко был убит сегодня в Донецке в результатет взрыва в кафе «Сепар» в центре города. Правоохранительные органы ДНР уверены, что за организацией теракта стоят украинские власти. непосредственный организатор убийства задержан.