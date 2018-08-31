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МИД РФ: Убийство Захарченко может вызвать дестабилизацию в Донбассе

Политика

Этот теракт нацелен на срыв процесса мирного политического урегулирования конфликта в Донбассе

Москва, 31 августа 2018, 21:59 — REGNUM  Убийство главы ДНР Александра Захарченко создает угрозу дестабилизации ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, указано в заявлении МИД России, опубликованном 31 августа.

МИД России высказал уверенность в том, что расследование установит исполнителей и заказчиков теракта, однако указал, что и без расследования понятны цели и заказчики этого преступления.

«Однако уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения Минских договоренностей», — указано в заявлении МИД РФ.

«Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного «школьного» перемирия. Убийство одного из подписантов минского «Комплекса мер» вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса», — подчеркивает МИД России в своем официальном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в одном из ресторанов в центре Донецка. Этим же взрывом был тяжело ранен министр доходов и сборов народной республики Александр Тимофеев.

Власти ДНР и МИД России уже признали произошедшее террористическим актом.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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