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Не через суд: кандидат во владимирские губернаторы отказался от борьбы

Политика

За пост главы региона будут бороться четыре человека

Не через суд: кандидат во владимирские губернаторы отказался от борьбы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы

Владимир, 31 августа 2018, 21:51 — REGNUM  Избирательная комиссия Владимирской области аннулировала регистрацию кандидата в губернаторы от Коммунистической партии социальной справедливости Ивана Алтухова. Как сообщила 31 августа пресс-служба избиркома, кандидат сам подал заявление об отказе от участия в выборах.

«В связи с этим территориальным и участковым избирательным комиссиям поручено до дня голосования обеспечить вычеркивание в избирательном бюллетене для голосования на выборах губернатора Владимирской области фамилии, имени, отчества кандидата Алтухова Ивана Павловича и сведений о нем», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что ранее владимирский суд рассматривал иск об аннулировании регистрации Ивана Алтухова. Заявление подавали представители КПРФ, которые настаивали на том, что кандидат состоит сразу в двух партиях. В суде эта информация не подтвердилась.

Таким образом, во Владимирской области осталось четыре кандидата по пост губернатора. Это представитель «Единой России» и действующий глава региона Светлана Орлова, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, справедливоросс Сергей Бирюков и кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Глумов. Выборы состоятся 9 сентября. Ранее суд отказался отменять решение об отказе в регистрации кандидата от КПРФ Максима Шевченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирский суд оставил кандидата в бюллетене

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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