В МВД Украины еще ждут подтверждений факта гибели Захарченко

Киев, , 21:39 — REGNUM Депутат от фракции «Народный фронт», член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что пока его источники не подтверждают смерть главы ДНР Александра Захарченко.

«Ждем подтверждения факта гибели… Пока я такого подтверждения от источников, заслуживающих доверия, не получил. Не исключаю, что это может инсценировка убийства, преследующая определенные цели. Время все расставит на свои места», — заявил Геращенко.

Ранее несколько украинских экспертов и политиков также заявили о возможной инсценировке.

В мае 2018 года украинские спецслужбы организовали масштабную инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

ИА REGNUM напоминает, что убийство главы ДНР прокомментировал президент России Владимир Путин.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится. Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание», — заявил, в частности, глава Российского государства.

В свою очередь, спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что убийство главы ДНР обнуляет смысл Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе.

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