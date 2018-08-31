Путин: Убийство главы ДНР — подлый акт террора

Москва, , 21:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал убийство главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко подлым актом террора. Соответствующее заявление российского лидера опубликовала сегодня, 31 августа, пресс-служба Кремля.

Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Захарченко. Он подчеркнул, что Захарченко был настоящим народным лидером и решительным человеком, истинным патриотом Донбасса.

«В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вёл за собой людей», — сказано в заявлении Владимира Путина.

Также президент России подчеркнул, что подлое убийство Захарченко — это ещё одно свидетельство того, что те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, совершенно не хотят искать мирного, политического решения конфликта в Донбассе. Президент России явно указывает на Украину.

«Те, кто выбрал путь террора <…> не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — заявил российский лидер.

Путин рассчитывает на то, что организаторы и исполнители этого подлого преступления понесут заслуженное наказание.

«Хочу ещё раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Донецке в результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко. Взрывное устройство было заложено в кафе «Сепар» в центре Донецка. В тот момент, когда Захарченко входил в кафе, прогремел взрыв. Глава ДНР погиб от тяжелого ранения в голову, несовместимого с жизнью. Тяжелые ранения получил вице-премьер ДНР Александр Трофимов.