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Грызлов: За убийством Захарченко стоит киевская партия войны

Политика

Убит глава ДНР

Москва, 31 августа 2018, 20:51 — REGNUM  За убийством Александра Захарченко стоит киевская партия войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

«За убийством Александра Захарченко стоит киевская партия войны, те самые силы, которые продвигали закон о так называемой «российской агрессии», принятый Верховной радой и подписанный Порошенко», — сказал он.

Продолжилась череда убийств командиров батальонов, которые боролись за права жителей Донбасса, указал Грызлов.

«Совершенные теракты превратили Украину в террористическое государство», — заключил он.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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