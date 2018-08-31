Грызлов: За убийством Захарченко стоит киевская партия войны

Москва, , 20:51 — REGNUM За убийством Александра Захарченко стоит киевская партия войны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

«За убийством Александра Захарченко стоит киевская партия войны, те самые силы, которые продвигали закон о так называемой «российской агрессии», принятый Верховной радой и подписанный Порошенко», — сказал он.

Продолжилась череда убийств командиров батальонов, которые боролись за права жителей Донбасса, указал Грызлов.

«Совершенные теракты превратили Украину в террористическое государство», — заключил он.