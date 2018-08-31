СБУ: От взрыва в Донецке погиб не только Захарченко

Киев, , 20:38 — REGNUM В результате сегодняшнего взрыва в ресторане «Сепаратист» в Донецке «погиб не только» глава ДНР Александр Захарченко. Об этом в эфире украинского телеканала заявил руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

О ком конкретно идет речь, Гуськов не уточнил.

По его словам, в СБУ считают, что ликвидация Захарченко стала «результатом внутренних криминальных конфликтов среди боевиков, прежде всего связанных с перераспределением отжатого бизнеса в течение 2014−2018 годов».

Кроме того, в ведомстве предсказуемо заявили, что к смерти Захарченко могут быть причастны спецслужбы России.

ИА REGNUM напоминает, что Захарченко погиб в пятницу, 31 августа, около 17:30 по местному времени в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. В результате взрыва было ранено еще несколько человек, в частности министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В Донецке пока не уточнили, кто ранен и в каком состоянии пострадавшие.

В настоящий момент Донецк закрыли на выезд и на въезд. В городе собирается срочное заседание Совета министров ДНР. МИД России назвал убийство Захарченко терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти.