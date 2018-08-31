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Пушилин или раненый Тимофеев могут возглавить ДНР: источник

Политика

Пушилин уже ведет переговоры с Кремлем, сообщает представитель Народного совета ДНР

Пушилин или раненый Тимофеев могут возглавить ДНР: источник
СВ ДНР © ИА Regnum
Флаги ДНР

Киев, 31 августа 2018, 20:20 — REGNUM  Главным кандидатом на должность главы ДНР является председатель Народного совета, полномочный представитель ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин. Об этом 31 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил источник в Народном совете ДНР.

«Пушилин уже ведет переговоры с Кремлем. Его кандидатура рассматривается на должность главы ДНР. Также должность может занять глава минфина ДНР Александр Тимофеев, но он ранен в результате взрыва. Не ясно, выживет ли», — рассказал источник.

ИА REGNUM напоминает, что Захарченко погиб в пятницу, 31 августа, около 17:30 по местному времени в результате взрыва в ресторане в центре Донецке. В результате взрыва было ранено еще несколько человек, в частности министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Силовики республики заявили о задержании украинских диверсантов, которые, по их информации, организовали этот теракт.

Представитель МИД России Мария Захарова также обвинила Украину в убийстве Захарченко.

«Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. Вместо выполнения Минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе», — заявила она.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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