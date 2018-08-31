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Северный флот провел арктические учения и ракетно-артиллерийские стрельбы

Политика

Отрабатывалась защита островной зоны и российского морского побережья

Москва, 31 августа 2018, 20:16 — REGNUM  Корабли и береговые силы Северного флота провели в районе архипелага Новосибирских островов учения по защите арктической островной зоны и российского морского побережья, сообщает 31 августа пресс-служба флота.

Учения проводились с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб. В них приняли участие боевые корабли и подраделения тактической группы, дислоцированной на острове Котельный.

Береговым ракетным комплексом «Рубеж» с острова Котельный были выполнены залповые пуски крылатых ракет по мишени в море Лаптевых, удаленной на 50 км. Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» из состава тактической группы поразили воздушные имитированные цели.

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» применил для поражения учебных целей зенитно-ракетный комплекс «Кинжал», а также артиллерийские комплексы АК-100 и АК-630.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время корабли Северного флота также участвуют в масштабных военно-морских учениях в восточном Средиземноморье у побережья Сирии.

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Военные учения
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