Володин: Убийство главы ДНР обнуляет смысл минских договоренностей

Москва, , 20:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что ПА ОБСЕ должна дать оценку убийству главы ДНР Александру Захарченко и призвала власти Украины к ответу за преступление, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

«Было бы правильно, чтобы Парламентская Ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся и призвала украинские власти к ответу за это преступление. Все причастные к этому теракту должные понести наказание», — заявил Володин журналистам.

В России неоднократно становились свидетелями того, как на Украине уничтожают неугодных киевскому режиму представителей власти, журналистов, общественных деятелей, отметил спикер Госдумы.

«Киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с другой — террористическими методами избавляются от законно избранных представителей власти на Донбассе», — указал Володин. «Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины», — заявил он.