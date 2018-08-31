Прочность избиркома, борьба за референдум: тульские выборы

Ксения Плинер, , 21:20 — REGNUM

Единый день голосования скоро пройдет по всей России, в Тульской области в этот день состоятся выборы в органы местного самоуправления. Народные представители будут избраны по 168 многомандатным округам. Всего будет замещено 732 депутатских мандата.

В преддверии муниципальных выборов

Избирательные кампании в 65 муниципальных округах сейчас проходит в регионе для того, чтобы 2 и 9 сентября жители Тульской области смогли определить, кто будет представлять их интересы в первичном звене власти. В голосовании примут участие Арсеньевский, Белевский, Богородицкий, Веневский, Воловский, Дубенский, Заокский, Каменский, Кимовский, Киреевский, Куркинский, Плавский, Суворовский, Тепло-Огаревский, Узловский, Чернский, Щекинский, Ясногорский районы и город Новомосковск. В большинстве районов выборы пройдут по мажоритарной системе с многомандатными округами. Это означает, что все муниципальные образования делятся на избирательные округа, на каждый из которых приходится несколько мандатов (от двух до шести).

По новой избирательной системе будут проводиться выборы депутатов собраний депутатов в шести муниципальных образованиях: город Венев, город Кимовск, город Киреевск, город Новомосковск, город Плавск, город Суворов. Выборы здесь пройдут в пятимандатных избирательных округах. Это значит, что в день голосования избиратель, придя на избирательный участок, может отметить в бюллетене до пяти фамилий кандидатов.

Кроме этого, впервые на этих муниципальных выборах будет использоваться технология машиночитаемых протоколов. Эта система позволяет максимально исключить человеческий фактор при подведении итогов голосования и ускорить ввод полученных результатов в ГАС «Выборы».

На сегодняшний день зарегистрировано 1383 кандидата из 1419 выдвинутых. Среди них представители 11 политических партий. Больше половины всех кандидатов выдвинуты соответствующими отделениями партии «Единая Россия». Более 700 кандидатов-единоросов выдвинулись на все вакантные мандаты, тем самым «закрыв» все избирательные округа. Остальные кандидаты в основном самовыдвиженцы — их число составляет 28%, а также представители партий КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Решение об отказе в регистрации было принято по 31 кандидату, еще четверо самостоятельно отказались от участия в выборах — это в три раза меньше, чем на прошлых муниципальных выборах. Председатель облизбиркома Павел Веселов отметил, что существенно возросло качество подаваемых кандидатами документов, поэтому отказников значительно меньше:

«При этом встречаются кандидаты, которые проверяют комиссии на прочность. Шесть кандидатов из 31 не указали судимость в поданных документах. При этом пятеро из этих шести — представители политических партий».

Какие они — мандаты «на районах»?

В Новомосковске, втором после региональной столицы городе, выделено пять округов, по которым горожане смогут выбрать 25 депутатов. Согласно данным официального сайта Тульской избирательной комиссии, всего было выдвинуто 68 кандидатов, 10 из которых выбыли после регистрации. Таким образом, на каждом округе будет зарегистрировано от 9 до 13 человек, из которых выбрать избиратель сможет от одного до пяти претендентов.

Как и в целом по области, распределение участников выборной кампании достаточно ожидаемо. Превалирующее число кандидатов представила «Единая Россия» — в Новомосковске это 25 кандидатов. Далее идут самовыдвиженцы — 20 человек, КПРФ растянула свои возможности по два кандидата на округ — итого 10 человек, кстати, партии удалось сохранить всех выдвинутых кандидатов, чего не скажешь о других представителях системной оппозиции. «Справедливая Россия» и ЛДПР выдвинули по пять кандидатов, однако до дня голосования «дойдет» только по одному кандидату. Партия «Яблоко» также представила одного кандидата по второму избирательному округу. Основные силы участников немного «разбавят» кандидат от партии «Родина» — это Дмитрий Шатров — действующий депутат Новомосковского собрания депутатов, и Алексей Сечко — представитель «Партия Роста». Оба идут по первому избирательному округу.

Среди интересных особенностей можно отметить однофамильцев среди самовыдвиженцев. В частности, фамилия Ефремов и Ефремова повторяется в списке кандидатов четырежды: справедливости ради стоит отметить, что все они идут по разным избирательным округам.

Эксперт АНО «Институт Региональной Экспертизы» Вячеслав Тарасов полагает, что многомандатная избирательная система позволяет «играть» кандидатами ведущим партиям:

«Партия власти равномерно распределила своих кандидатов по каждому округу, на все возможные мандаты, таким образом, сделав так, чтобы единоросы не конкурировали друг с другом. Один кандидат на один мандат. У КПРФ получилось меньше — партия смогла представить только по два кандидата на один округ».

Следующий город по величине — Щекино также проведет выборы в собрание депутатов четвертого созыва. Территория поделена на четыре избирательных округа, по которым выдвинулось 40 кандидатов. Из них: 20 кандидатов осталось от «Единой России», пять — у КПРФ, четыре — у ЛДПР, один (из трех) у «Справедливой России», один кандидат был выдвинут от партии «Яблоко». Кроме этого, четверо из пяти кандидатов-самовыдвиженцев продолжили участие в предвыборной гонке. Наибольшее «разнообразие» кандидатов будет представлено на первом избирательном округе: там участвуют кандидаты от всех партий, кроме «Яблока».

Один из самых необычных списков кандидатов был зарегистрирован по 4 округам города Узловая. Среди 46 выдвинутых кандидатов политическую борьбу начали 42 кандидата. Из них 19 — представители «Единой России», 12 — самовыдвиженцев, 5 — представителей КПРФ. «Справедливая Россия» и «Яблоко» не представили своих кандидатов, зато на 1-м, 3-м и 4-м округах были выдвинуты кандидаты от «Партии пенсионеров», партии «Родина», «Партии дела» — избирком зарегистрировал по одному кандидату на список, и два представителя «Партии Роста» также были зарегистрированы в качестве кандидатов.

Город Киреевск — поделен на пять избирательных округов. 36 кандидатов будут участвовать в голосовании, после выдвижения 41 участника. Одного кандидата «потеряла» «Единая Россия», оставив в списке 14 кандидатов. Четыре представителя КПРФ прошли регистрацию и, пожалуй, максимальное число кандидатов в малых городах вошло в избирательные бюллетени у «Справедливой России» — четыре человека. Трое представителей либерал-демократов, включая руководителя молодежного движения партии «Время молодых» Александра Маринкова, также без потерь зарегистрировались по разным округам. Больше всего выбыло, сняв свои кандидатуры после регистрации, самовыдвиженцев, их число в списках составило 10 человек.

Город Суворов также разделили на пять округов, но здесь по спискам было выдвинуто всего 29 человек. Как и в других городах, большинство кандидатов, 15 человек, — единоросы. Среди самовыдвиженцев было выдвинуто 9 человек, один из которых снял свою кандидатуру, а еще двоим отказали в регистрации. Среди них оказался скандально известный активист Алексей Риттер. Два кандидата попадет в бюллетени от ЛДПР и по одному от Коммунистической партии и «Справедливой России». Самый интересный бюллетень ожидает жителей 3-го округа — там будет представлено больше всего представителей от разных партий.

В Веневе сработали по шаблону Суворова — 15 человек от «Единой России», 9 кандидатов-самовыдвиженцев, трое — ЛДПР. Единственным отличием является число кандидатов от КПРФ и «Справедливой России» — в этом городе зарегистрировано по пять кандидатов от каждой из партий, плюс отдельным «бонусом» в списки попал кандидат от партии «Родина». Интересно отметить, что партия КПРФ зарегистрировала одного из своих узнаваемых активистов сразу по двум городам — Киреевску и Веневу. Михаил Федоров является зампредседателя Тульского молодежного парламента, а также бывшем доверенным лицом кандидата в президенты Павла Грудинина.

Эксперты отмечают, что нынешние выборы сложно назвать «спящими или тихими»: помимо очевидных спекуляций на тему повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин, отмечаются и другие акции.

«Нельзя сказать, что муниципальные выборы в Тульской области проходят без интриги. Своя интрига есть и в Новомосковске, где недавно поменялся глава и сейчас выстраивается новая конфигурация власти. Есть достаточно резонансные (хотя малоэффективные с точки зрения политической борьбы) выступления в Суворове. В Кимовске рядом активистов политизируется тема качества водопроводной воды, однако, к сожалению, предлагаемое решение не может быть осуществлено в рамках действующего законодательства. Градус политической борьбе добавляет и негативная федеральная повестка (повышение пенсионного возраста, повышение НДС и цены на бензин и т.д.)», — сообщает политолог Дмитрий Михайличенко.

Тем не менее эксперт не ожидает глобальных сюрпризов от предстоящих выборов: «уровень доверия региональной власти в области достаточно высок, что, в свою очередь, проецируется на кандидатов от «Единой России». Поэтому единоросы чувствуют себя достаточно уверено.

Интересным моментом на этих выборах стало наблюдение за системными оппозиционными партиями — кто и как выделился на непопулярных реформах.

«Податливость» КПРФ

30 июля одну из первых акций протеста провели представители партии КПРФ. Тульский обком КПРФ организовал в Новомосковске митинг против повышения пенсионного возраста, на котором зампредседателя областной думы Алексей Лебедев и двое местных депутатов-коммунистов выступили перед собравшимися.

Многие обвиняют коммунистов в излишней политической податливости. Это связано с тем, что те же представители партии, что проводили митинг, входят в общественно-политическое движение «За Новомосковск!», в котором объединились представители нескольких политических партий и общественников, которых объединяют общие цели и задачи, отмеченные в «Манифесте движения». При этом 15 из 27 участников движения являются представителями партии «Единая Россия», а лидеры состоят в «правящей» партии.

Возможно, именно поэтому прошедшие 28 августа митинги в Алескинском, Веневском и Плавском районах уже не привлекли должного внимания избирателей, так как жители разочаровались в искренности коммунистов.

Борьба за право «вести» в референдуме

22 августа на 42-м внеочередном заседании Избирательной комиссии Тульской области было принято решение о регистрации региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума РФ. Председатель Тульского облизбиркома Павел Веселов поставил в известность собравшихся, что такая формулировка вопроса была признана соответствующей требованиям ФКЗ «О референдуме РФ».

По свидетельству председателя облизбиркома, все поданные документы соответствуют требованиям. За постановление о регистрации первой тульской инициативной группы по проведению референдума члены комиссии проголосовали единогласно. Активистами группы стали общественница Ольга Ларинцева, руководитель тульского отделения ЛДПР Илья Киндеев и руководитель молодежного общественно-политического движения «Время молодых» (ЛДПР) Александр Маринков.

«15 августа мы провели собрание по регистрации инициативной группы, — комментирует происходящее Александр Маринков. — В ходе встречи было зарегистрировано 120 участников. Теперь документы пойдут в ЦИК. Будем ждать ответа».

Как ожидалось, объявившая первой о подготовке референдума КПРФ не смогла зарегистрировать нужно число подгрупп по России, в 47 регионах коммунистов опередили несколько конкурентов, включая Тульскую область. Однако на этом развитие событий не закончилось. 30 августа тульский комитет КПРФ отказался оставить право представлять регион на референдуме против увеличения пенсионного возраста.

Коммунисты региона всё-таки объявили о создании инициативной группы по проведению референдума. Вместе с этим собрание коммунистов избрало уполномоченных представителей, которым делегировало права «представлять инициативную группу в государственных структурах, вплоть до судебных процессов».

На официальном портале партии тульские коммунисты впервые открыто отреагировали на создание альтернативной инициативной группы. Эти объединения, зарегистрированные региональным избиркомом, партийцы назвали «фейком» и заявили, что данные объединения «потом специально не станут объединятся в одну федеральную, чтобы сорвать сбор подписей за проведение референдума».

По закону «О референдуме», после регистрации избирательной комиссией субъекта РФ региональной подгруппы иная региональная подгруппа, утвердившая на своём собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса, не может быть зарегистрирована этой же комиссией.

Политолог Вячеслав Тарасов отмечает:

«Сложившаяся для КПРФ ситуация означает, что самостоятельно инициировать референдум партия уже не сможет. Коммунистам придется договариваться с другими объединениями, потребуется «перерегистрация групп под общий вопрос», ведь формулировки вопроса у разных групп различны, а в результате объединение будет сорвано. Очевидно, что группы во многих регионах для того и создавались, чтобы не допустить проведения референдума».

Напомним, что предстоящие выборы в муниципальные собрания депутатов 2 и 9 сентября охватят свыше 40% избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области. Досрочное голосование уже началось.