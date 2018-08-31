На Украине считают, что смерть главы ДНР могли инсценировать

Киев, , 19:50 — REGNUM На Украине политики и эксперты с восторгом восприняли информацию о гибели в Донецке главы ДНР Александра Захарченко, хотя и не уверены в ее достоверности.

Так, представитель правительства, заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Георгий Тука выразил надежду на то, что Захарченко действительно погиб.

«Надеюсь… Какое досадное самоубийство… Не выдержал нагрузки», — кратко прокомментировал Тука.

А вот политолог Юрий Романенко не исключает, что смерть главы ДНР могли инсценировать, и сам Захарченко вскоре «окажется на вилле в Венесуэле целым и невредимым».

ИА REGNUM напоминает, что Захарченко погиб в пятницу, 31 августа, около 17:30 по местному времени в результате взрыва в ресторане в центре Донецке. В результате взрыва было ранено еще несколько человек, в частности министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Силовики республики заявили о задержании украинских диверсантов, которые, по их информации, организовали этот теракт.

В мае 2018 года украинские спецслужбы организовали масштабную инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.