Калужское управление ФСИН возглавил новый начальник

Калуга, , 19:35 — REGNUM Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области возглавил полковник внутренней службы Сергей Павленко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 31 августа в пресс-службе УФСИН России по Калужской области.

До своего назначения в Калугу полковник Павленко занимал должность первого заместителя начальника Главного управления ФСИН по Нижегородской области, где он курировал оперативные подразделения, подразделения режима и надзора, подразделения СИЗО и тюрем, подразделения специального назначения, а также подразделения специального учета и инспекцию ведомственной пожарной охраны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее врио начальника УФСИН России по Калужской области на основании информации Генпрокуратуры РФ был уволен директором Федеральной службы исполнения наказаний Росси с государственной службы в связи с утратой доверия.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу калужского УФСИН уволили за утрату доверия