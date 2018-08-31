Пятница, 31 Августа 2018 года
21:00:11 МСК

Калужское управление ФСИН возглавил новый начальник

Политика

Ранее полковник Сергей Павленко занимал должность первого заместителя начальника Главного управления ФСИН по Нижегородской области

Калужское управление ФСИН возглавил новый начальник
Иллюстрация: Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области
Полковник внутренней службы Сергей Павленко.

Калуга, 31 августа 2018, 19:35 — REGNUM  Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области возглавил полковник внутренней службы Сергей Павленко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 31 августа в пресс-службе УФСИН России по Калужской области.

До своего назначения в Калугу полковник Павленко занимал должность первого заместителя начальника Главного управления ФСИН по Нижегородской области, где он курировал оперативные подразделения, подразделения режима и надзора, подразделения СИЗО и тюрем, подразделения специального назначения, а также подразделения специального учета и инспекцию ведомственной пожарной охраны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее врио начальника УФСИН России по Калужской области на основании информации Генпрокуратуры РФ был уволен директором Федеральной службы исполнения наказаний Росси с государственной службы в связи с утратой доверия.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу калужского УФСИН уволили за утрату доверия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить