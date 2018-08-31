Депутат Рады: «Молодцы наши спецслужбы, научились делать спецоперации!»

Киев, , 19:29 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» (избирался в Раду от Донецка) Алексей Рябчин допускает, что к ликвидации главы ДНР Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы. Об этом Рябчин заявил 31 августа в эфире телеканала ZIK.

При этом Рябчин отметил профессионализм украинских силовиков.

«Проверил информацию по своим источникам… Люди, которые остались на временно оккупированной территории, но сердцем с Украиной и делают многое, чтобы Донбасс вернулся, подтверждают, что там что-то происходит… Конечно, местные будут говорить об украинском следе. Если он есть, молодцы наши спецслужбы, что научились делать хорошие спецоперации. Нужно и дальше их распространять, чтобы и дальше освобождать наших парней и девушек, которые сейчас в заточении», — призвал Рябчин.

Он выразил уверенность в том, что все политическое руководство ДНР и ЛНР понимает, что «они не будут долго жить на этом свете».

«…Эти люди прекрасно разбираются, что они марионетки. У них всех заготовлены пути отхода в какие-то глухие деревни и села Российской Федерации. Они понимают, что они не будут долго жить на этом свете. Их задача — как можно быстрее сойти с того политического небосклона (в ДНР и ЛНР — ред.) и где-то там спрятаться. Кто-то не успевает. За месяц, когда они почувствуют, что украинская армия будет там, на границе (российско-украинской — ред.), где она должна быть, всех этих псевдолидеров, руководителей, депутатов там уже не будет. Они или сами исчезнут, или им помогут исчезнуть. И Донетчина, и Луганщина будут с Украиной», — прогнозирует Рябчин.

Краткий комментарий по ситуации дали и в Службе безопасности Украины. В ведомстве подтвердили информацию о гибели Захарченко, заявив, что он пострадал в результате внутренних конфликтов в республике, а Украина не имеет к этому отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Донецке в ресторане «Сепаратист» (на бул. Пушкина, Ворошиловский район) в результате взрыва был убит глава ДНР Александр Захарченко. Силовики заявили, что взрыв организовали украинские диверсанты и лица, подозреваемые в пособничестве им. Более конкретная информация не сообщается.