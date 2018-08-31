МИД РФ: Убийство главы ДНР Захарченко — теракт, устроенный Киевом

Москва, , 19:28 — REGNUM Убийство главы ДНР Александра Захарченко является террористическим актом, свидетельствующим о переходе Киева на путь «кровавой бойни», заявила 31 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что вместо поиска вариантов мирного урегулирования конфликта и выполнения Минских договоренностей «киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне».

Учитывая марионеточный характер властей Украины, мировое сообщество должно не только потребовать, но и проконтролировать беспристрастное расследование этого преступления, заявила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва, устроенного в центре Донецка. В республике уже назвали это убийство террористическим актом.

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