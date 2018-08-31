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Депутат Рады: Украина уничтожит флот России на Азовском море за 5 минут

Политика

Мечты, мечты...

Киев, 31 августа 2018, 19:20 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины Юрий Береза заявил, что у ВСУ хватит сил и средств для того, чтобы уничтожить любой флот на Азовском море, в том числе российский, за 5−10 минут. Об этом он заявил в интервью порталу «Обозреватель».

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придёт, уничтожается буквально за 5—10 минут», — сказал Береза.

Он пояснил, что оружие, оставшееся на Украине со времен Советского Союза, способно подавить практически любой флот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный департамент США обвинил Россию в препятствовании судоходству в Азовском море.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ отреагировало на обвинения Госдепа по Азовскому морю

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