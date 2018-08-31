Эксперт: Погибший глава ДНР был центральной легитимной фигурой республики

Киев, , 19:18 — REGNUM Гибель главы ДНР Александра Захарченко, которого взорвали сегодня, 31 августа, в Донецке — «очень плохая новость», считает политический эксперт Семен Уралов.

«Погибший глава ДНР был центральной легитимной фигурой как для внешних управляющих, деловых и политических элит, так и для граждан. Это очень важно на фоне того, что остальная государственность в республиках иллюзорна, как угольная пыль. Теперь придётся решать вопрос о власти в условиях странной государственности», — комментирует ситуацию эксперт.

Уралов высказывает надежду, что народ Донбасса проявит свой характер и проявит чудеса самоорганизации, как уже делал неоднократно.

«Также как надеюсь, что элитам хватит воли отказаться от сиюминутных амбиций в интересах откровенного слабого, пока ещё призрачного государства», — отмечает он.

ИА REGNUM напоминает, что 31 августа в Донецке в ресторане «Сепаратист» (на бул. Пушкина, Ворошиловский район) в результате взрыва был убит глава ДНР Александр Захарченко. При этом еще трое человек получили ранения. На месте происшествия работают следователи и спасатели. Сотрудниками правоохранительных органов ДНР уже задержаны подозреваемые в покушении. Сообщается, что задержаны украинские диверсанты и лица, подозреваемые в пособничестве им.