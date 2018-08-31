США вынуждены считаться с подводными силами России

Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Крупный американский военачальник адмирал Джеймс Фогго отметил тот факт, что России удалось создать подводные силы высокой эффективности, которые являются оппонентами США в Атлантике. Сам адмирал хорошо разбирается в этих вопросах, так как начинал свою службу в американских ВМС именно на подводном флоте. В настоящее время он занимает должность командующего ВМС США в Европе и Африке.

Джеймс Фогго оценил в целом активность в подводной войне и сказал, что эта активность сильно увеличилась с того времени, как он пришел на военную службу, а также со времен «холодной войны». Российское правительство, по мнению адмирала, обильно финансирует подводный флот и всё, что связано с подводной войной.

Американский военачальник считает, что фактически США оказались втянутыми в четвертую битву за Атлантику, и первопричина данного положения дел, в первую очередь, в подводных силах РФ, их увеличенной активности.

Кроме этого, адмирал обратил внимание на важность подводного театра военных действий, он представил это как комплексную военную игру, в которой все участвуют.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что Соединенные Штаты восстановили свой Второй флот для противодействия возрастающей морской мощи России и Китая.