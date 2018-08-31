Георгий Маргвелашвили баллотироваться на пост президента не будет

Тбилиси, , 18:37 — REGNUM Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на второй срок не будет. Об этом он заявил на состоявшейся 31 августа встрече со студентами и преподавателями грузинских вузов, где вместе с бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом выступил с публичной лекцией.

«В этих выборах я участвовать не собираюсь, но продолжу службу родине иначе, в иной форме. Хочу поделиться с вами несколькими важными моментами. Во-первых, эти выборы очень важны, и гражданам Грузии предстоит решить, какой будет страна в будущем. Активным участием граждан Грузии мы должны достичь того, чтобы страна стала свободной, демократической и стояла на службе своих граждан», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Вторым и очень важным, по оценке президента, моментом для будущего главы государства будет точное определение того, кому будет служить президент.

«У политика, который возглавит эту службу, есть один главный вызов. Его единственным заказчиком и барометром должны быть вы, граждане Грузии, а не кто-то, что-то, другой человек или обладающая властью группа», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили.

Главной целью и задачей будущего президента он назвал объединение нации на основе общих ценностей.

Напомним, что выборы президента Грузии назначены на 28 октября. Это будут последние всенародные выборы главы государства, который займет этот пост сроком не на 5, а на 6 лет, а следующего президента уже будут выбирать назначенные будущим парламентом специальные представители.