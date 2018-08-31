Глава Узбекистана поздравил народ с Днем независимости

Ташкент, , 18:34 — REGNUM День независимости стал для Узбекистана началом новой эпохи «свободной жизни», заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства выступил во дворце международных форумов «Узбекистан». Мирзиёев напомнил о достижениях 2018 года, в том числе о повышении доходов населения, строительства жилья и открытии новых производств. Эпохи «несвободной жизни» в составе СССР президент не касался.

Глава государства также наметил планы на будущее и отметил необходимость повышать конкурентоспособность экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября с Днем независимости президента Узбекистана поздравил российский лидер Владимир Путин. Президент выразил уверенность, что отношения между странами будут укрепляться.

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