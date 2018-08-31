Власти Италии о мигрантах: закроем порты и поговорим о тех, кто уже здесь

Рим, , 17:51 — REGNUM Италия должна показать, что она является «серьезным государством», должна проявить твердость, государство, чтобы быть таковым, должно иметь границы, заявил в пятницу, 31 августа, секретарь премьер-министра страны Джанкарло Джорджетти, передает информагентство Ansa.

«Если ты демонстрируешь твердость, ты закрываешь тему прибытия (новых мигрантов — прим. ИА REGNUM ). Если ты закрыл тему прибытий, дальше можно обсуждать тех мигрантов, которые уже здесь. Тех, кто не имеет права здесь находиться — вернуть на их родину. И упорядочить жизнь тех, у кого есть право остаться здесь», — сказал Джорджетти.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.