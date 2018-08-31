Российская база в Киргизии обеспечивает медпомощь семье погибшей в ДТП

Бишкек, , 17:51 — REGNUM Руководство Объединенной российской авиационной базы ОДКБ «Кант» в Киргизии организовало регулярное посещение врачами семьи Айгуль Курманкалиевой, погибшей в ДТП с участием военнослужащего авиабазы. Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 августа, сообщили источники на авиабазе.

Согласно данным военных, после аварии представители авиабазы навещали родственников погибшей каждый день.

Как сообщили представители базы Кант, военнослужащие поддерживают постоянный контакт с родственниками погибшей.

«К родственникам офицер ездил. С момента госпитализации после ДТП ездили к ребенку каждый день. Вчера в районе обеда его выписали из больницы. Пацан практически здоров, спит и ест нормально.

Сегодня врач с базы ездил к нему домой. Были у него сегодня хирург и врач-педиатр. Провели осмотр пацана. Передали несколько препаратов: противовоспалительные, успокоительные и т. д. Отца тоже на всякий пожарный проверили и дали необходимые лекарства. Командование части решило организовать регулярное посещение семьи врачами. Несколько часов назад привезли отца с ребенком на базу. Отец встречался с командиром и со следователем».

Ранее командование Объединенной российской авиационной базы ОДКБ «Кант» в Киргизии выразило глубокие соболезнования в связи со случившимся ДТП с участием военнослужащего и готовность оказать любую помощь по реабилитации ребенка, а также возместить ущерб родственникам погибшей Айгуль Курманкалиевой.

Также командование военной базы обещает, что расследование ДТП с участием российского военнослужащего «будет проведено в соответствие с требованиями законодательства».

Справка ИА REGNUM

27 августа 2018 года неподалеку от столицы Киргизии Бишкека военнослужащий базы № 999 «Кант» сбил женщину с ребенком. Трехлетний мальчик был госпитализирован, его мать, Айгуль Курманкалиева, скончалась по дороге в больницу. Военного отстранили от должности. Анализы алкоголя или наркотических веществ в крови водителя не выявили. Российские дипломаты и руководство авиабазы «Кант» выразили соболезнование семье погибшей гражданки Киргизии и заявили о готовности урегулировать вопрос, связанный с выплатой материальной компенсации.

По факту аварии киргизские правоохранительные органы возбудили уголовное дело. МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с требованиями оказать содействие в расследовании ДТП и обеспечить участие военного, совершившего наезд на пешеходов, в следственных мероприятиях.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Киргизии вручил ноту из-за ДТП с участием военного с российской базы