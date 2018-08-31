Китай: реформы в Узбекистане способствуют углублению сотрудничества с КНР

Ташкент, , 18:33 — REGNUM Положительные результаты либеральных реформ в Узбекистане откроют новые перспективы для углубления сотрудничества с Китаем, сообщает 31 августа издание «Народное слово» со ссылкой на посла КНР в Узбекистане Цзян Янь.

По её словам, количество предприятий в Узбекистане с участием китайского капитала постоянно растёт и превысило 900. Дипломат добавила, что народ Китая приветствует упрощение визового режима и развитие туристической сферы в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита глав государства ШОС. Стороны подтвердили готовность дальнейшего укрепления стратегических отношений.

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