Пенсионный манёвр: депутаты Зауралья рассмотрят поправки 20 сентября

Курган, , 17:31 — REGNUM Курганская областная дума 20 сентября может рассмотреть предложения о внесении в законодательство региона. Об этом заявил её председатель Дмитрий Фролов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Заявление прозвучало на заседании оперативного совещания, которое по итогам обращения президента России Владимира Путина к гражданам провёл губернатор Алексей Кокорин. Речь шла об изменениях в пенсионной системе и о связанных с этим предложениях Владимира Путина.

Уже известно, что на областном и муниципальном уровнях будут сохранены все социальные доплаты. Это в том числе касается здравоохранения и образования. Такую задачу Кокорин поставил перед своими подчинёнными. В ближайшее время областные структуры проработают предложения президента и затем в виде законопроекта представят их на суд депутатов областной думы.

Губернатор также не забыл сказать и о плюсах предстоящих пенсионных изменений. По его словам, для жителей сельской местности пенсии возрастут на 25%. Отметим, в сельской местности живут 38% жителей региона.

Напомним, Владимир Путин выступил со своим обращением днём 29 августа. Он объяснил причины, по которым государству пришлось пойти на повышение пенсионного возраста. Также глава государства предложил ряд мер по смягчению негативных последствий от пенсионного манёвра.

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