СМИ: Боевики в Идлибе взрывают мосты, ожидая наступления сирийской армии

Идлиб, Сирия, , 17:20 — REGNUM Незаконные вооруженные формирования в зоне Идлиб начали взрывать мосты, которые может использовать при наступлении сирийская армия, сообщает 31 августа информагентство АР.

Агентство уточняет, что мосты были взорваны боевиками, которых поддерживает Турция.

При этом «Ассошиэйтед пресс» не указывает конкретно, какие мосты уничтожены боевиками. Тем не менее агентство приводит данные боевиков, согласно которым они активизировали работы по строительству укреплений. Боевики группировок, близких к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), роют траншеи, насыпают защитные валы. По некоторым данным, к этим работам привлечено местное население.

Как сообщало ИА REGNUM, в сирийской провинции Идлиб находится последний крупный очаг незаконных вооруженных формирований. Часть из них поддерживает Турция, часть финансируется монархиями Персидского залива.

По данным ряда СМИ, сирийское правительство готовит военную операцию по освобождению провинции Идлиб от незаконных вооруженных формирований. 31 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддержит действия Дамаска в этом районе Сирии.