Патриарх Кирилл подвел итоги переговоров с Константинопольским патриархом

Стамбул, Турция, , 17:19 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о результатах своих переговоров с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 31 августа.

Предстоятель Русской православной церкви считает, что сотрудничество православных церквей всего мира должно осуществляться более динамично, так как этого требует современная обстановка.

Также он подчеркнул, что православные церкви устроены таким образом, что ни одна Церковь не может принимать решения, которые противоречили бы позиции другой Церкви.

«Мы просто запрограммированы на сотрудничество», — сказал патриарх Кирилл.

По его оценке, встреча с патриархом Константинопольским Варфоломеем прошла в положительной обстановке, но её конкретные результаты озвучены не будут «без согласования с его святейшеством».

«Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании … ничего этого не было», — заверил Кирилл.

Он также пояснил, что переговоры прошли в закрытом для прессы режиме из-за того, что международная обстановка постоянно меняется, но при этом сами переговоры не носили характера «тайны за семью печатями», а являлись откровенной беседой «между двумя братьями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча патриархов прошла в зале Константинопольской патриархии в стамбульском районе Фанар. В ней приняли участие председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, его заместитель протоиерей Николай Балашов, а также члены Синода Константинопольского патриархата.

При этом украинские СМИ сегодня со ссылкой на митрополита Галльского Эммануила сообщили, что Константинопольский патриарх Варфоломей якобы объявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о предоставлении автокефалии Украинской церкви.