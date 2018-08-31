Нарендра Моди провел встречу с премьер-министром Непала

Катманду, , 17:25 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил столицу Непала Катманду и провел встречу с премьер-министром Непала Кхадга Прасад Шармой Оли. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», встреча лидеров двух стран по большей части была посвящена укреплению торговых и экономических отношений между двумя странами.

После встречи Нарендра Моди отметил, что Индия является одним из главных торговых партнеров Непала на данный момент и стремиться углублять взаимовыгодное сотрудничество, чему должно поспособствовать не только развитие непосредственно торговых связей, но и развитие культурных и деловых связей между двумя странами.

Это уже третья встреча между лидерами Индии и Непала за этот год: в апреле Шарма Оли приезжал с визитом в Индию и встретился с Нарендрой Моди, а в мае Нарендра Моди нанес ответный визит.