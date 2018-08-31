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Индия привлечет Google к повышению цифровой грамотности в деревне

Политика

Министр коммуникаций и информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад заявил о том, что Google примет участие в программах правительства Индии по повышению цифровой грамотности среди сельских жителей

Индия привлечет Google к повышению цифровой грамотности в деревне
Иван Шилов © ИА REGNUM
Индия

Вашингтон, 31 августа 2018, 17:23 — REGNUM  В ходе визита в Калифорнию министр коммуникаций и информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад встретился с генеральным директор компании Google Сундаром Пичаи. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», во время встречи была достигнута договоренность об участии Google в программах правительства Индии по повышению цифровой грамотности, а также цифровой инклюзивности.

После встречи Рави Шанкар Прасад заявил, что она прошла крайне успешно, и особо подчеркнул желание правительства Индии привлечь Google к программе Digital village («Цифровая деревня»), направленной на распространение информационных технологий в индийской деревне. Так, в рамках программы фермеры должны будут с помощью современных технологий получить доступ к научной информации о земледелии и о сельскохозяйственных сезонах.

Министр также выразил свое счастье по поводу того, что так много индийских профессионалов успешно работают в США, включая самого генерального директора Google Сундара Пичаи, который имеет индийское происхождение.

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