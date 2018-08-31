Россия хочет от Украины снятия блокады с Крыма — эксперт об Азовском море

Киев, , 17:01 — REGNUM «Россия отказалась делить шельф Азовского моря по международному морскому законодательству, поскольку Украине отошла бы большая часть морской экономической зоны». Об этом 31 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил генерал-лейтенант запаса вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

«Россия всегда использовала силу и делает это сейчас, особенно по отношению к Украине. По документам это действительно внутреннее море. Еще до войны Украина неоднократно предлагала пересмотреть его (соглашение об Азовском море)… Предлагалось выделить 12,5 миль, но россияне заявили, что тогда экономическая зона будет выигрышная для Украины. Украина предлагала выстроить эти отношения по международному законодательству и оформить эти границы. Россия возражает, потому что понимает, что на берегу, на шельфе иностранные компании смогут проводить работы и открывать новые возможности по добыче газа и нефти в этом районе. Более того, если на это пойти, то туда смогут входить военные корабли с разрешения Украины, на что они категорически возражают», — пояснил Романенко.

По его словам, «Россия осложняет судоходство в Азовском море, чтобы Киев возобновил поставки в Крым пресной воды и электроэнергии».

«На сегодняшний момент они ничего не предлагают. По сегодняшним оценкам, они завели туда 40−60 кораблей, в том числе и десантные… Используется такое давление в связи с ситуацией в Крыму. Почему? Потому что там плохо с водой и есть недостаток электроэнергии. Впоследствии абсолютно просматривается желание создать, углубить, усугубить эту ситуацию, а потом сказать: «Мы это решим, но вы дайте воду, вы дайте электроэнергию в Крым». Я стою на том, что Крым — наш», — подытожил Романенко.

Как сообщалось, 31 августа посольство России в США опубликовало заявление в ответ на призыв США прекратить останавливать украинские суда в Азовском море. Посольство напомнило, что остановки украинских судов россиянами законны.

«Госдеп в лице официального представителя Хизер Науэрт проникся легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арест, не задержание. Примечательно, что из «сотен» кораблей не названо ни одного (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства. Например, захват траулера «Норд» украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море вместе с командой, состоящей из крымских рыбаков, которые не признают себя украинскими гражданами», — говорится в сообщении.

Напомним, с мая 2018 года Россия задержала в Азовском море более 148 украинских и иностранных торговых кораблей, которые следовали в украинские порты. При этом российские силовики допрашивали членов экипажей и других людей, которые находились на судах.