Лидеры военно-политических групп ЦАР подписали соглашение о мире

Москва, , 16:42 — REGNUM Лидеры военно-политических групп Центрально-Африканской Республики (ЦАР) подписали соглашение о мире. Под документом поставили свои подписи лидеры «Антибалаки» и «Экс-Селеки» — групп, которые участвуют в конфликте на протяжении более десяти лет.

Декларацию подписывали в Хартуме, свидетелями этого важного в историческом масштабе события стали корреспонденты ФАН. По их данным, Хартумской декларации предшествовал длительный переговорный процесс.

В МИД России подчеркнули, что делегация РФ принимала участие в решении ключевых вопросов, а также помогала враждующим сторонам прийти к взаимовыгодному соглашению. Все действия проводились по принципу «африканским проблемам — африканское решение», подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве и отметили важную роль, которую сыграл президент Судана Омар аль-Башир, поддержавший переговорный процесс и его участников.

Сторонам удалось зафиксировать основные принципы стабилизации обстановки в стране, которые призваны прекратить бушующий с 1996 года конфликт. Российские дипломаты во главе с послом МИД по особым поручениям Константином Шуваловым считают, что подписание договора — «необходимый шаг для развития ЦАР».

Документ подразумевает отказ от насилия, общую борьбу с преступностью на территории страны, и обеспечение экономического развития ЦАР — одной из беднейших стран мира.

Все стороны конфликта согласились с тем, что дальнейшие действия должны проводиться в рамках принципов, определенных Африканским союзом. Таким образом, отметили в МИД, был сделан очень важный шаг к окончанию одного из самых затяжных конфликтов в истории Африки.