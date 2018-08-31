Юридических последствий от разрыва большого договора для Украины не будет

Киев, , 16:41 — REGNUM Киев не понесет никаких юридических последствий в результате денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной («Большой договор»). Об этом 31 августа в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Александр Мусиенко.

«Сейчас выбрана логическая и юридически грамотная формула. Сейчас мы можем безболезненно, без юридических последствий для украинской стороны не разорвать, а прекратить его. Мы его не продолжаем, и это логично, потому что исходя из той агрессивной политики, которую ведет Российская Федерация — войну против Украины, нельзя иметь партнерство. Ну, не выходит, не сложилось, потому что Россия нарушила этот договор. В политической составляющей всё правильно — договор не продлевается, потому что нет смысла говорить о стратегическом партнерстве, когда его нет», — сказал Мусиенко.

Кроме того, с его мнением также согласился юрист-международник Виталий Власюк.

«С юридической точки зрения договор могли разорвать тогда (в 2014 году), могут разорвать и сейчас. Сейчас можно возразить против автоматической пролонгации. С учетом того, что мы Россию называем агрессором, и Россия действительно осуществляет агрессию против Украины, мы могли бы разорвать этот договор в одностороннем порядке, ссылаясь на коренное изменение обстоятельств», — добавил Власюк.

Как сообщалось, 30 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство иностранных дел подготовило пакет документов для денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной. Он также упрекнул Кремль в нарушении Договора.

«Пакет уже подготовлен. В ближайшие дни мы внесем его формально… Я всегда говорил, что Россия, во-первых, нарушила всё что возможно в этом договоре, начиная от преамбулы и все статьи. Во-вторых, конечно, есть юридическая сторона, есть политическая и эмоциональная сторона. О какой дружбе, о каком сотрудничестве может идти речь», — сказал Климкин.

Напомним, 28 августа президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к «прекращению» Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года. При этом глава государства назвал договор «анахронизмом».

Ранее, 29 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что денонсация «Большого договора» является неразумным шагом Украины. «Двусторонние отношения находятся в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить, в глубочайшем кризисе, и пока нет никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации», — сказал Песков.

По его словам, в контексте нынешнего кризиса было бы «неразумно» принимать шаги, несущие дополнительный ущерб, как Украине, так и России. Песков отметил, что РФ никогда не выступала за ухудшение отношений, но при этом является «противницей и оппонентом» действий властей Украины на Донбассе.