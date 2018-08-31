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Прокуратуры Казахстана и Китая обменялись опытом

Политика

За два года Китай выслал в Казахстан 15 осужденных граждан республики

Астана, 31 августа 2018, 16:45 — REGNUM  Генеральная прокуратура Казахстана поделилась опытом борьбы с преступностью с Верховной народной прокуратурой Китая, сообщили 31 августа в пресс-службе Генпрокуратуры Казахстана.

Встреча представительств правоохранительных органов состоялась в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. С 2016 года из Китая в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания были депортированы 15 казахстанцев, осужденных в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что в Китае около 170 этнических казахов испытывают юридические трудности.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Казахстана: в Китае 170 казахов испытывают юридические трудности

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Китай в Туркестане
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