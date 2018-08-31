Польшу снова побеждает география

Станислав Стремидловский, , 16:33 — REGNUM

Берлин заинтересовался инициативой Троеморья (Междуморья). Как сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, Варшава решила поддержать просьбу немецкой стороны об участии в качестве «партнера» на саммите стран-участниц инициативы, который состоится во второй половине сентября в Бухаресте. При условии, конечно, что это одобрят и остальные.

Напомним, что среди участников Троеморья, неформального объединения государств Центральной и Восточной Европы, числятся (помимо Польши) также Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия. Предыдущая встреч глав стран инициативы прошла в июле прошлого года в Варшаве, когда в польскую столицу прибыл с визитом президент США Дональд Трамп. Но в тот раз о Германии речь не шла. Польские политики и эксперты были воодушевлены — в их интерпретации — «поддержкой» Вашингтона. Казалось, что уже чуть ли не завтра Соединенные Штаты возьмут Троеморье под свое покровительство. Как заявлял профессор Марек Ходакевич, «в Польше нужно создать хаб, центр распределения американской энергии. Тогда и Германия, и Италия, и вся Западная Европа получат от этого пользу. Именно США могут стать тем гегемоном, который обеспечит региону Междуморья стабильность и процветание». Между тем для остальных эта инициатива выглядела как инструмент, призванный «интенсифицировать сотрудничество стран региона в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры и цифровых технологий», при этом финансирование на реализацию различных проектов предполагалось получить из бюджета Европейского союза.

Прошел год. Ситуация в Европе резко изменилась. Вашингтон заставил Париж и Берлин сдвинуться с места и задуматься о новой конфигурации европейского экономического пространства и сферы обороны и безопасности. С призывом разработать план существования «Европы без США», создать Европейский валютный фонд и альтернативу ныне существующей системе межбанковского финансового обмена SWIFT выступил на днях министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Одновременно с ним в обращении к французскому дипломатическому корпусу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Европа больше не может доверять свою безопасность только США» и потому должна отдавать себе отчет в том, какие будут последствия. По словам Макрона, «в ближайшие месяцы» он представит новую инициативу по европейской оборонной политике, после чего отправился в турне в Данию и Финляндию. После встречи с ним финский президент Саули Ниинистё на пресс-конференции в Хельсинки заявил о готовности присоединиться к предложенному Парижем оборонному союзу, который сможет реагировать на инциденты вблизи европейских границ без помощи НАТО или США. Ранее Ниинистё провел переговоры в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

Таким образом, складывается ощущение, что в Европе начинают заново собирать конфигурацию ЕС, при этом Франция берет на себя ответственность за военный блок, а Германия — за финансово-экономический. При этом Варшаву не готовы видеть партнером в Париже, так как, по словам министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, что Польша, что Венгрия — это две страны, которые хотят брать, но не хотят отдавать. Варшава здесь оказывается в непростом положении. Она полагается на Соединенные Штаты в вопросах обороны, но в какой степени может рассчитывать на взаимность? Как считает директор американского центра Stratfor Джордж Фридман, «Америка теперь будет защищать только те европейские страны, которые важны для ее собственных интересов» и если «мы хотим остановить Россию», для этого нужны Польша и Румыния. Но если Вашингтону не нужно будет «останавливать» Россию, в чём тогда для него станет заключаться важность Польши? Некоторые польские политики допускают, что Варшава может стать интересной для американцев в части украинского вопроса. Раз президент Украины Петр Порошенко заговорил о расторжении договора с Россией от 1997 года, значит, Киев рассчитывает на кого-то другого, рассуждают они. Возможно, что украинцам могли пообещать что-то в США, ну, а Польша может стать проводником американской линии в соседней восточной республике. Однако пока что это только спекуляции, подтверждение которых если и будет, то не раньше встречи президента Польши Анджея Дуды в сентябре с Трампом.

Между тем в преддверии этого визита анонимный представитель МИД Польши в интервью Польскому агентству печати раскрыл некоторые карты. Он отметил, что возможная политика Варшавы по вопросу ужесточения отношений между Брюсселем и Вашингтоном будет зависеть от поведения США и того, как они отнесутся к польским ожиданиям. «Было бы самоубийством решить дистанцироваться от политики Германии и Франции в отношении Ирана, Турции, миграции, тарифов и не получить никакой компенсации от американцев в части нашей безопасности и экономического развития», — подчеркнул собеседник агентства. Отвечая на вопрос, смогут ли США компенсировать Польше экономические выгоды, связанные с ее ориентацией на Евросоюз и сотрудничеством с ключевыми столицами ЕС, дипломат признал, что «сотрудничество с немецкой промышленностью ничего не может заменить… Но в некоторых секторах, думаю, что они (Соединенные Штаты — С.С.) могут, например, в энергетическом. По крайней мере, если будут принимать решения о повышении пошлин, то могли бы не бить по секторам европейской экономики, которые нас больше всего интересуют».

А это уже похоже на обоснование Польшей того, почему она начинает движение в сторону Германии. Критики правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) считают, что таким образом власти на поле Троеморья начинают обозначать перспективный новый курс, который приведет в итоге к сотрудничеству Варшавы как минимум с Берлином и, вполне возможно, как максимум с Москвой. Критики недовольны. Но, похоже, что иной серьезной стратегической альтернативы для Польши пока не просматривается.