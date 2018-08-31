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Президент Южной Кореи намерен посетить Узбекистан

Политика

Южнокорейский лидер выразил свое намерение в поздравлении по случаю Дня независимости Узбекистана

Ташкент, 31 августа 2018, 16:36 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует посетить Узбекистан для обсуждения дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества, сообщили 30 августа в пресс-службе президента Узбекистана.

Южнокорейский лидер выразил свое намерение в поздравлении по случаю Дня независимости Узбекистана.

«Искренне надеюсь посетить Республику Узбекистан во взаимоприемлемые сроки», — написал Мун Чжэ Ин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Южную Корею. В рамках визита были подписаны контракты на общую сумму $8,94 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея поможет Узбекистану вступить в ВТО

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Внешняя политика Узбекистана
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